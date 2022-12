Domani nessuna limitazione del traffico, lo prevede il “Piano aria regionale”

Nessuna limitazione. Nella giornata festiva di giovedì 8 dicembre, non essendoci condizioni di emergenza secondo l’odierno bollettino Arpae, non sono previste le limitazioni al traffico abitualmente in vigore, nell’ambito del Piano aria integrato regionale, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.

Le restrizioni in questione saranno invece normalmente applicate venerdì 9: divieto di circolazione per i mezzi a benzina sino alla categoria Euro 2 inclusa, veicoli a diesel sino alla tipologia Euro 3 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi sino ai modelli Euro 1 inclusi, mezzi a benzina/gpl o benzina/metano sino alla tipologia Euro 1 compresa.