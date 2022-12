Farmacie nel mirino, sette furti in 45 giorni. Federfarma lancia un sos alla prefettura

Il bilancio è preoccupante: sette incursioni dei ladri nell’arco di 45 giorni. Nel mirino ci sono le farmacie piacentine, che dalla fine di ottobre ad oggi hanno fatti i conti con furti o tentativi di scasso. Da qui la presa di posizione di Federfarma, sigla sindacale della categoria, che ha avviato un’interlocuzione con la prefettura e i rappresentanti delle forze dell’ordine per chiedere una maggiore attenzione sulla sicurezza delle proprie attività.

Gli ultimi casi risalgono a pochi giorni fa e riguardano le farmacie di Rottofreno e Sant’Antonio, entrambe su via Emilia Pavese. In città i malviventi – intorno alle 2 della notte fra domenica e lunedì – hanno tentato di forzare la saracinesca, ma è scattato l’allarme che li ha messi in fuga. I ladri però non si sono dati per vinti e hanno proseguito il loro raid in direzione di Castel San Giovanni, provando a sfondare l’ingresso della farmacia a Rottofreno con un pesante tombino da scagliare contro la vetrina, ma nel frattempo la pattuglia dei Metronotte e i carabinieri sono arrivati sul posto. Sono state subito avviate le ricerche, che sono state vane.

I precedenti dell’ultimo mese e mezzo, invece, vedono coinvolte le farmacie di via Boselli, Farnesiana, Besurica, via Emilia Pavese (all’angolo con via Ildebrando della Giovanna) e ancora Sant’Antonio.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: