Mercato coperto Campagna Amica, appuntamento per i bimbi con Santa Lucia

Tappa eccezionale di Santa Lucia venerdì 9 dicembre al Mercato Coperto di Campagna Amica. Dalle 17 alle 18, in via Farnesiana 17 a Piacenza, tutti i bambini potranno scrivere o portare le loro letterine da imbucare nella cassettina magica, incontrare Santa Lucia e ricevere dolci doni in regalo. Sarà un momento emozionante, avvolto da una dolce magia, e realizzato con la preziosa collaborazione di Coldiretti Donne Impresa, al quale seguirà la cena al Mercato Coperto con un menù della tradizione, che prevede tortelli e polenta e che sarà disponibile anche nei pranzi contadini di sabato e domenica.

