Pluripregiudicati e irregolari, bloccati dai carabinieri ed espulsi dalla polizia

Nel primo pomeriggio di ieri, 6 dicembre, intorno alle 15, un equipaggio del Radiomobile di Piacenza ha notato quattro cittadini stranieri su una panchina nei giardinetti tra via Camia e Largo Erfurt. Tre di loro sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura in quanto irregolari e pluripregiudicati.

Il primo, con precedenti per maltrattamenti in famiglia, rapina, lesioni, porto d’armi, è stato accompagnato e associato, da parte del personale della Polizia di Stato, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca di Isonzo. Il secondo, con precedenti per stupefacenti, furto, danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Il terzo, con precedenti per stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto in giornata presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Milano.

Per tutti e tre cittadini verranno attivate le procedure consolari che consentiranno l’accompagnamento diretto verso i rispettivi paesi di provenienza.

“Si sottolinea che la collaborazione tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri ha consentito in tempi rapidissimi la gestione dei tre pregiudicati prossimi al rimpatrio” – si legge in una nota della Questura.