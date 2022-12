Ponte dell’Olio, in aumento gli screening al colon retto: da gennaio 150 esami

Numeri sempre più alti a Ponte dell’Olio per lo screening di prevenzione del tumore al colon retto. Sono state 150 le provette consegnate dal 1 gennaio 2022 fino ad oggi dai cittadini di Ponte dell’Olio all’Avis comunale che si occupa di riceverle e di portarle ai centri preposti, cioè alla Casa della Salute di Bettola o di Ponte dell’Olio. Proprio il servizio che Avis svolge con i suoi volontari probabilmente è stato un incentivo per i pontolliesi a rispondere sempre più numerosi all’invito di Ausl a sottoporsi allo screening che consente quindi di non dover portare personalmente le provette a Bettola o a Podenzano, ma di lasciarle ad Avis.

Il servizio è operativo dallo scorso anno grazie alla collaborazione tra Comune ed Avis che, dopo il 2021 in via sperimentale, hanno stipulato una convenzione triennale.

Le provette possono essere consegnate il martedì e il giovedì dalle 6 alle 12.30 al presidente di Avis Ponte dell’Olio, Gabriele Montanari, presso i locali della Pubblica assistenza in via Parri.

