Sostenibilità e riconoscenza: donate 500 borracce ai volontari della Croce rossa

Cinquecento borracce donate da tre aziende del territorio per la Croce rossa di Piacenza. “Ringrazio per questa preziosa donazione – le parole del presidente provinciale Alessandro Guidotti -. Si tratta di un gesto concreto per ridurre considerevolmente l’utilizzo di bottiglie di plastica ed evitare spreco di acqua. Il personale in servizio utilizzerà gratuitamente quindi un distributore dell’acqua per riempire la propria borraccia”.

Questo Natale ogni volontario e ciascun dipendente della Sede Cri di Piacenza riceveranno quindi borracce termiche donate da tre aziende piacentine: Car Service 360, Corsiva e Carrozzeria Sant’Antonio. “Abbiamo pensato a una sana forma di pubblicità, nel rispetto dell’ambiente e di aiuto a tutti i militi della Croce rossa” il commento di Massimo Monti Baillobay, titolare ditta Car Service 360, in rappresentanza anche degli altri imprenditori che hanno partecipato all’iniziativa, Maurizio Corbelli, titolare della ditta Corsiva, e Roberto Ziliani, titolare della Carrozzeria Sant’Antonio.

“Un gesto che va a gratificare il servizio di tutti i nostri operatori – ha chiosato Michele Gorrini, coordinatore della Sede di Piacenza della Croce Rossa – che quotidianamente sono impegnati nei molteplici servizi a supporto della comunità”.