Castel San Giovanni: festeggiamenti per i Mondiali scatenano le polemiche

I festeggiamenti in piazza XX Settembre, a Castel San Giovanni, dopo la vittoria del Marocco sulla Spagna, ai mondiali di calcio in corso in Qatar, hanno suscitato un mare di polemiche che per l’intera giornata si sono riversate sui social. Da un lato c’è chi ha difeso i tifosi marocchini e dall’altro c’è chi non ha digerito le auto parcheggiate in piazza (in divieto di sosta), il traffico bloccato con gente prigioniera delle proprie auto. Qualcuno ha parlato di pugni picchiati sui cofani delle auto. La consigliera regionale leghista Valentina Stragliati ha parlato di “bagarre in piazza XX Settembre” e di “problemi di ordine pubblico che martedì sera è stato gestito male”. Sui social i commenti si sono scatenati tra cui ha preso le difese dei tifosi del Marocco, paragonando i loro festeggiamenti a quelli dei tifosi della Nazionale italiana, e c’è chi ha parlato di problemi in ordine alla mancata sicurezza pubblica.

