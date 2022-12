“Con Adamo il peccato è entrato nell’uomo, con Maria è arrivata la salvezza”

“Con il peccato di Adamo l’uomo ha scoperto di essere nudo, la paura, e con Maria – così piena di grazia di Dio che non c’era spazio per il peccato – è arrivata la salvezza che si è manifestata con la resurrezione di Cristo”.

E’ il vescovo di Piacenza-Bobbio, Adriano Cevolotto, a pronunciare queste parole durante l’omelia della celebrazione solenne in cattedrale, per la festa dell’Immacolata concezione.

“A differenza di Adamo, Maria non ha avuto paura di Dio: si è fidata, pur nella consapevolezza di non conoscere e comprendere tutto – prosegue il vescovo -. E’ a lei che dobbiamo rivolgerci per chiedere protezione, soprattutto in questi tempi difficili”.

Al termine della celebrazione è avvenuta la tradizionale posa della corona ai piedi della statua della Madonna in piazza duomo, ad opera dei vigili del fuoco.