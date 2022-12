Emozioni e caserma gremita di bambini per il “Saggio” dei vigili del fuoco

Caserma dei vigili del fuoco di strada Valnure gremita di persone e tanti bambini, giovedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, per la tradizionale esercitazione dimostrativa. Caserma aperta alle visite (rimarrà aperta anche nei prossimi giorni 9, 10 e 11 dicembre, dalle 14.30 alle 17.30) e alle 10.30 di oggi il “Saggio Professionale” con l’effettuazione di alcune manovre d’intervento. Dalla salita sulla scala “italiana” controventata allo spegnimento di una bombola di gas in fiamme, fino al salvataggio di una persona imprigionata in un appartamento in fiamme.

Un’ora di emozioni che hanno tenuto con il fiato sospeso centinaia di giovanissimi, tanti dei quali sulle spalle del papà per poter assistere meglio allo show.

Successivamente una squadra di vigili del fuoco si è recata il piazza duomo dove, al termine della solenne celebrazione per la festa della Immacolata concezione, hanno posato una corona di fiori benedetta ai piedi della statua della Madonna al centro di piazza duomo.