Festa dell’Immacolata: dalla messa in duomo al saggio dei vigili del fuoco. Le iniziative

Oggi è la festa dell’Immacolata, e sono varie le iniziative religiose e culturali, per grandi e piccini.

DUOMO DI PIACENZA – Alle ore 11 celebrazione eucaristica in Cattedrale presieduta da mons. Adriano Cevolotto seguita alle ore 12 dalla deposizione della corona di fiori alla statua della Madonna in piazza Duomo da parte dei vigili del fuoco.

Il calendario completo degli eventi promossi nel periodo delle festività dalla Diocesi è consultabile alla pagina web https://cattedralepiacenza.it/nataleadarte

VIGILI DEL FUOCO – Oggi ci sarà un “Saggio Professionale” con l’effettuazione di alcune manovre d’intervento: l’appuntamento è alle ore 09.30 come apertura della Sede ed il saggio si aprirà alle ore 10.30 con durata prevista di due ore. Nei giorni 9, 10 e 11 dicembre la Sede sarà aperta dalle 14.30 alle 17.30.

VILLAGGIO DI NATALE – Appuntamento festivo in piazza Cavalli e dintorni con le iniziative che animano il villaggio di Natale, dove già a partire dalle 10 – e ogni giorno, sino a domenica 11 dicembre, con orario continuato sino alle 19 – sarà in funzione l’ecogiostra “carosello delle renne” dedicata ai bambini.

PISTA DI PATTINAGGIO – Aperta come di consueto, dalle 15 alle 19.30, la pista di pattinaggio in sintetico nel cortile di Palazzo Gotico.

CORI – Ad animare la tradizionale rassegna dei cori saranno, giovedì 8 alle 16.30 sul palco di piazza Cavalli, le voci dell’Ensemble di Chiavenna Landi. Le note dei canti natalizi si potranno ascoltare anche venerdì 9, alle 18, sulla scalinata della Cattedrale con i Tasti Neri nell’ambito del progetto musicale “Christmas Square”.

VIDEO MAPPING – Già nella serata di giovedì 8, alle 18, ci sarà un appuntamento da non perdere in piazza Duomo, con l’inaugurazione del videomapping che illuminerà la facciata del Palazzo Vescovile, realizzato dalla Diocesi di Piacenza – Bobbio in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Sul sito nataleapiacenza.it e sui canali social del Comune di Piacenza si possono trovare dettagli e aggiornamenti su tutte le iniziative in programma in queste settimane.

MUSEI DI PALAZZO FARNESE – Proseguono le iniziative dei Musei Civici di Palazzo Farnese per le festività natalizie. Oggi,, giovedì 8 dicembre, sono confermate le visite guidate straordinarie – incluse nel costo del biglietto di ingresso – con i seguenti orari: alle 10 e alle 15, itinerario alla scoperta delle collezioni della Sezione Civica, della Pinacoteca e delle Carrozze, mentre alle 11.30 e alle 16.30 partiranno le visite che consentiranno di approfondire la conoscenza dei reperti esposti nella Sezione Romana. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, sino ad esaurimento dei 25 posti disponibili per ogni turno di visita – telefonando al numero 0523-492658 o scrivendo a [email protected] .

Confermati inoltre, per il fine settimana, gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Per lo spettacolo “Un Natale da Scrooge”, aperto ai bambini dai 4 ai 10 anni accompagnati dai genitori e seguito dalla visita guidata al Museo delle Carrozze, ci sono ancora disponibilità per il turno di sabato 10 dicembre alle 15, mentre i posti sono quasi esauriti per quello del 16.

Ancora qualche disponibilità per domenica 11 dicembre alle 15, con il laboratorio creativo per bambini dai 7 ai 10 anni “Santa Lucia e la magia della luce”, che propone una visita speciale alla Pinacoteca di Palazzo Farnese, in cerca di fonti luminose nascoste nei dipinti, per poi realizzare una coroncina luminosa da portare a casa e accendere nella notte più lunga dell’anno. Pressoché al completo, invece, l’evento di domenica 11 alle 16.30, dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni accompagnati da un adulto, con l’analogo laboratorio per la creazione della corona di candele di Santa Lucia.