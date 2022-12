Luca Moia di Amada Italia eletto manager dell’anno da Federmanager Piacenza

Ha iniziato come consulente. È diventato amministratore delegato. Anche per questo Luca Moia è stato nominato manager dell’anno 2022 da Federmanager Piacenza: l’amministratore delegato di Amada Italia, azienda leader nel settore delle macchine per la lavorazione della lamiera, è stato premiato durante la consueta cena degli auguri che Federmanager ha organizzato alla Volta del Vescovo qualche giorno fa.

Insieme a lui anche Carlo Rivaroli, figlio di quel Rivaroli conosciuto da tutti i piacentini come il decano dei negozi di biciclette e oggi manager in Porsche Consulting: Rivaroli nello specifico è stato intervistato, insieme a Moia, dal coordinatore del Gruppo Giovani di Federmanager Paolo Molinaroli. Assente Matteo Tirotto, anche lui manager d’impresa che avrebbe dovuto partecipare alla serata.

L’evento, che ha visto partecipare una settantina di persone, è stato introdotto dal presidente di Federmanager Piacenza Michele Vitiello: sono stati inoltre premiati, come “silver senior manager” con 40 anni di iscrizione, Maurizio Bassi, Giovanni Ferrari e Oscar Maria Pisacane e, per il suo impegno decennale come tutor degli studenti dell’università Cattolica, Fabrizio Campione.