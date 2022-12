Luminarie si accendono a Vigolzone grazie al comune e alle aziende locali

Anche il paese di Vigolzone sarà illuminato per il periodo natalizio. L’amministrazione comunale ha deciso infatti di avere, anche quest’anno, le luminarie e i fascioni di “Auguri” in tutte le frazioni, sostenendo il costo dell’allestimento e del consumo energetico per intero, compresa la parte che solitamente era a carico dei commercianti. Un contributo è stato elargito anche da qualche azienda locale.

“Abbiamo voluto mantenere le luminarie – spiegano il sindaco Gianluca Argellati e l’assessore Giulio Borlenghi – come segno di attenzione al commercio locale, perché un paese illuminato è più bello e invoglia le persone a fermarsi e fare acquisti nei negozi. Visto il periodo delicato ed economicamente difficile per tutti, le luminarie si accenderanno all’imbrunire e saranno spente dopo la mezzanotte”. Oggi, 8 dicembre, alle 17.30 si accenderà anche l’albero di Natale in piazza Serena (dalle 16.30 dolci e vin brulé) cui è invitata tutta la comunità. Ulteriore iniziativa natalizia, curata dall’assessore alla cultura Lucia, sarà il concerto di Santa Lucia, martedì 13 dicembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di Villò (ingresso libero).