Lupi in alta Val Nure: “Aumentano gli attacchi agli animali da fattoria”

La presenza dei lupi sta diventando un’emergenza in Appennino. Lancia l’allarme Coldiretti Emilia-Romagna, una situazione molto ben conosciuta dal territorio piacentino e soprattutto da quello dell’Alta Val Nure dove si sono verificate predazioni di cani da caccia, cani da compagnia, ma anche bovini ed ovini, da Bettola a Ferriere.

I lupi si sono avvicinati anche alle case. A Ferriere in particolare due esemplari sono stati visti l’altra sera in un parcheggio del centro paese e tra i cittadini sta aumentando il timore di incontrarli mentre camminano per strada. La situazione ha indotto alcuni ferrieresi ad avviare una raccolta firme per chiedere alle istituzioni di trovare una soluzione alla problematica.

Lo spunto è stato dato anche dalla serata di approfondimento sul lupo che si è tenuta a Travo qualche giorno fa in cui si è stimata la presenza sul territorio piacentino di 20 branchi. “In via approssimativa possiamo stimare che a Ferriere ci siano almeno 150 lupi”. Un ulteriore problema che sollevano è quello della sicurezza: i ferrieresi sono infatti abituati a spostarsi a piedi in paese, anche nelle ore serali e in tutte le stagioni. Anche l’amministrazione comunale ha segnalato la problematica, alla Provincia di Piacenza.

