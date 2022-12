A Ferriere presentato il calendario 2023 e consegnati quattro riconoscimenti

Le meraviglie ambientali e paesaggistiche del territorio di Ferriere ancora una volta riempiono il calendario dell’anno nuovo voluto dall’amministrazione comunale e realizzato grazie a diversi sponsor e alla disponibilità di numerosi fotografi, amatoriali e professionisti della natura che hanno inviato le immagini scelte poi da Paolo Labati, cui il Comune ha affidato, come ogni anno, la parte tecnica.

Giovedì 8 dicembre, dopo la messa che è stata accompagnata dalla musicisti dell’Appennino Folk Festival guidati da Maddalena Scagnelli e Franco Guglielmetti, la comunità si è riunita nella sala consiliare dove è stato presentato e distribuito il calendario, stampato copie nel formato da appendere, mille da tavolo e duemila poster che arriveranno nelle case dei ferrieresi residenti, dei villeggianti, degli emigrati, di tutti coloro che amano questo territorio.

Ogni mese riporta due immagini oltre agli eventi che si svolgeranno nel paese nel 2023. Le foto scelte sono di Silvia Catelli, Alessandro Daturi, Giorgio Cavanna, Luigi Ziotti, Michele Daturi, Dino Sirica, Luca Morelli, Luigi Parenti, Rodolfo Villaggi, Roberto Salini, Gianluca Vitali.

Nell’occasione l’amministrazione comunale è tornata a ringraziare, con un riconoscimento, anche alcune persone che hanno fatto a vario titolo qualcosa di importante per Ferriere. Quest’anno il riconoscimento è andato a Renato Zanelli, 71enne ferrierese che si è distinto in tutta Italia nel trail running vincendo diverse edizioni del Trail Lungo, a Luigi Preli, dipendente comunale per 45 anni, andato da poco in pensione, alla dottoressa Sara Bottazzi che è stata medico a Ferriere negli ultimi anni, al ferrierese Giuseppe Labati, che per 45 anni è stato medico in Val d’Aveto.