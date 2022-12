Pianello e Agazzano, nuovi incontri della presidente Patelli con i sindaci

Altre due tappe – Pianello Val Tidone e Agazzano – per la serie di appuntamenti che Monica Patelli, presidente della Provincia di Piacenza, ha avviato per incontrare i sindaci nei rispettivi Comuni.

A Pianello la presidente Patelli – oggi accompagnata dal direttore generale della Provincia Vittorio Silva e dal dirigente del servizio Viabilità Davide Marenghi – è stata ricevuta dal sindaco Gianpaolo Fornasari, dal vicesindaco e assessore Simone Castellini, dall’assessore Daniela Pilla, dal consigliere comunale Franco Bengalli, dal segretario generale del Comune Laura Cassi e dal tecnico comunale Francesco Cagni.

Manifestando apprezzamento per la scelta della presidente Patelli di far visita ai Comuni, definita “concreta dimostrazione di apertura e di attenzione verso il territorio”, il sindaco Fornasari ha poi esposto alcune delle principali tematiche di attualità: evidenziata la puntuale sistemazione delle strade svolta dalla Provincia, richiesta di un ulteriore monitoraggio dei ponti di competenza dopo la recente scossa di terremoto nella zona. Toccati, tra gli altri, anche i temi relativi al Pug del Comune, alla possibilità di far atterrare l’elisoccorso a Pianello anche in ore notturne, ai presidi medici in loco, alle iniziative per la cultura e il turismo fino all’ambiente, con la sottolineatura dei risultati raggiunti (rimarcato il ruolo del Consorzio di Bonifica) nella difesa del territorio dal punto di vista idrogeologico. Sul tavolo anche alcune idee di valorizzazione dell’ex polveriera militare di Cantone, estesa su un’area che interessa i Comuni di Pianello, Piozzano ed Agazzano.

Proprio ad Agazzano, a seguire, la presidente Patelli è stata ricevuta dal sindaco Maurizio Cigalini, dal vicesindaco Filippo Michelotti e dall’assessora Romina Pinotti.

Per quanto di diretta competenza dell’ente di Corso Garibaldi, l’incontro ha toccato soprattutto alcuni punti che interessano la viabilità provinciale.

L’appuntamento è stato comunque anche l’occasione per un aggiornamento sulle questioni che l’attuale Amministrazione, alle prese con il risanamento del bilancio comunale, sta affrontando in merito agli edifici che ospitano il Municipio e le scuole, nonché le difficoltà che molti enti locali di piccole dimensioni stanno incontrando rispetto alla complessità e alle incalzanti scadenze dei bandi Pnrr.