Addio a Pierangelo Torlaschi, era stato preside del Romagnosi per 25 anni

È mancato improvvisamente Pierangelo Torlaschi, storico preside dell’istituto Romagnosi. La notizia si è diffusa in queste ore fra ex colleghi e insegnanti che lo avevano conosciuto: classe 1941, Torlaschi aveva iniziato a insegnare nel 1961 alla scuola media di Morfasso, passando poi a Carpaneto e Rivergaro.

Al Romagnosi era approdato nel 1969, dal 1974 al 1978 era stato nominato vicepreside: dopo una parentesi come preside incaricato al Casali dal 1978 al 1983, era tornato al Romagnosi come preside rimanendo in carica fino al 2008. Sposato con Luciana Fogliazza, ex maestra della elementare Giordani, e padre di Maria Grazia, Torlaschi era ancora ricordato da tanti ex presidi: “Era un collega e un amico – spiega l’ex preside Mariuccia Zavattoni – una persona che teneva alla sua scuola e alla sua famiglia, sempre disponibile e curioso”.

“Ricordo Pierangelo non solo come “vicino di scuola”, ma anche come amico – spiega l’ex preside del Gioia Gianna Arvedi – avevamo entrambi casa in Val Nure, capitava di vedersi là. Era una persona cordiale e sorridente, molto disponibile e competente”.