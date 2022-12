Cena solidale a Piacenza Expo: ottomila euro donati all’Hospice Casa di Iris

Un dono natalizio con un po’ d’anticipo sul calendario quello consegnato da Piacenza Expo all’Hospice “La Casa di Iris”. Un dono rappresentato da un assegno da ottomila euro consegnato dal’amministratore unico della società fieristica piacentina, Giuseppe Cavalli, al presidente della Fondazione “La Casa di Iris”, Sergio Fuochi, al termine della grande cena benefica – ribattezzata “Iris, il fiore di Natale” – svoltasi nei giorni scorsi nel Foyer del quartiere fieristico di Le Mose.

Una serata all’insegna della beneficenza e della solidarietà con più di trecento persone pre-senti, tra cui il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, e che, grazie anche al sostegno di alcune aziende del nostro territorio – Assiteca Piacenza, ATK, Lombardi arredamenti industriali, Centro Medico Rocca e Coldiretti Piacenza – ha appunto permesso di donare alla Casa di Iris un consistente contributo economico.

“E’ il nostro dono di Natale – ha commentato Cavalli – per questa importante struttura che con grande professionalità e straordinaria umanità offre cure e assistenza a persone affette da gravi patologie. La Casa di Iris è un’eccellenza del nostro territorio che per continuare a rimanere tale necessita dell’aiuto e della solidarietà di tutta la nostra comunità; questo è il contributo di Piacenza Expo, frutto dei tanti piacentini che hanno voluto sposare questa causa, ma anche dei nostri soci che hanno risposto presente a questo appello”.

“E’ un dono natalizio molto gradito – ha commentato il Presidente Sergio Fuochi – che dimo-stra non solo la generosità e la vicinanza di Piacenza Expo, che ringrazio di cuore anche a nome di tutte le persone che lavorano e operano all’Hospice, ma anche il grande senso di solidarietà dei piacentini nei confronti della Casa di Iris. Siamo alla vigilia dell’avvio dei lavori per la costruzione della nuova sede dei volontari ma anche per implementare la nostra ricettività, che passerà da sedici a diciotto posti-letto, e questo generoso contributo di Pia-cenza Expo ci aiuterà sicuramente ad affrontare questi importanti investimenti che migliore-ranno ulteriormente la Casa di Iris”.