Cerignale raccontato in cuffia dai suoi abitanti. Audioguide per la passeggiata poetica

È la prima passeggiata poetica del Piacentino, una delle sei che si trovano in tutta Italia. Funziona così, l’abbiamo testata: si arriva a Cerignale e si va in bottega dove a pochi passi dal municipio si possono prendere gratuitamente le cuffie che, indossate, consentono a chiunque di avere una guida turistica speciale a portata di mano, collegata direttamente al proprio telefonino.

Con la fotocamera si riprende infatti un codice, dislocato in tre punti del paese, ed ecco nelle cuffie wireless si sente la voce dire “Benvenuta e benvenuto a Cerignale, questo è Hosting on the Road”.

Le voci delle guide sono quelle vivaci della gente del paese, alternate alla narratrice, che invita a fare “un bel respiro”, e precisa subito “state respirando l’aria migliore della regione”.

Il progetto, in collaborazione con la Pro loco, è di Collettivo Lunazione, Teatro Nucleo e Associazione 47I04, finanziato dal Ministero della Cultura.

Il servizio in edicola e su App di Elisa Malacalza