Covid, in una settimana 8 decessi, 1.265 nuovi positivi e 4 ricoveri in terapia intensiva

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 2.067.550 casi di positività, 21.574 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 94.226 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 36.809 molecolari e 57.417 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,9%.

Nel Piacentino sono otto i decessi riscontrati nella settima che va da venerdì 2 a giovedì 8 dicembre. In questi sette giorni sono stati 1.265 i nuovi positivi al Covid. Nella terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza, attualmente, si trovano quattro pazienti positivi, la settimana scorsa neanche uno.

In Emilia-Romagna è possibile continuare a consultare i dati giornalieri relativi all’andamento dell’epidemia grazie al sito messo a punto dalla Regione, aggiornato ogni giorno alle ore 15.00.

RICOVERI

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 60 (+2 rispetto alla settimana precedente, +3,4%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.749 (+214 rispetto alla settimana precedente, +13,9%). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (+4 rispetto alla settimana precedente); 5 a Parma (-2); 2 a Reggio Emilia (-2); 4 a Modena (-2); 18 a Bologna (+1); 3 nel Circondario Imolese (+1); 8 a Ferrara (+2); 7 a Ravenna (+1); 1 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (-1); 4 a Rimini (invariato).

CONTAGI

L’età media dei nuovi positivi è di 55,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.976 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 419.677), seguita da Modena (2.824 su 311.360); poi Reggio Emilia (2.668 su 236.711), Ferrara (2.272 su 152.892) e Ravenna (2.010 su 195.333); quindi Parma (1.772 su 177.253), Rimini (1.677 su 189.844), Piacenza (1.265 su 109.154) e Cesena (1.262 su 115.297); infine Forlì (1.160 su 96.541) e Circondario imolese, con 688 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 63.488. I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 43.138 (-564 rispetto alla settimana precedente). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 41.329 (-780), il 95,8% del totale dei casi attivi.

GUARITI E DECEDUTI

Le persone complessivamente guarite sono 22.039 in più rispetto alla settimana precedente e raggiungono quota 2.005.782. Purtroppo, si registrano 99 decessi:

8 in provincia di Piacenza

14 in provincia di Parma

12 in provincia di Reggio Emilia

9 in provincia di Modena

20 in provincia di Bologna

12 in provincia di Ferrara

8 in provincia di Ravenna

4 in provincia di Forlì-Cesena

9 in provincia di Rimini

3 residenti fuori regione

Nessun decesso nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 18.630.

VACCINAZIONI

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14.00 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.162.170 dosi; sul totale sono le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.982.343. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento.