La valle della musica tra i monti di Bobbio questa sera a Nel Mirino

Il pianista e maestro Davide Ridella l’ha definita “un piccolo miracolo”. E’ la scuola di musica tra i monti, con epicentro Bobbio in questa rivoluzione positiva che se fosse su uno spartito sarebbe un andante, una marcetta, tanto è l’entusiasmo in valle. In vista dell’inaugurazione in via Maiolo, domenica 11 dicembre, il direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi ha voluto ospitare a “Nel Mirino” chi sta costruendo letteralmente nel giro di pochi mesi una valle di musica. Ospiti videocollegati, oltre al maestro Ridella, il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e Marco Santoro, figlio dell’imprenditore e allievo della scuola che ha voluto donare i locali che ospitano già 70 allievi. La seconda parte della puntata è dedicata alla liutaia Carmen Sanzol, che con il marito Matias Rojas ha scelto di vivere e aprire un laboratorio a Santa Cecilia di Coli. A rivolgere agli ospiti alcune domande anche la giornalista di Libertà Elisa Malacalza. La puntata andrà in onda questa sera alle 21, e si potrà seguire anche in streaming sul sito www.liberta.it.

