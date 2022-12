Santa Lucia da Campagna amica per regalare sorrisi e dolci della tradizione

Santa Lucia ha fatto uno strappo alla regola solo per gli affezionati frequentatori del Mercato coperto di Campagna Amica ed è arrivata in anticipo di qualche giorno per i tanti bambini che sono accorsi in via Farnesiana 17 per salutarla e per consegnarle le proprie letterine.

Che doni porta la Santa Lucia di Campagna Amica? “Doni della nostra trazione e della nostra cultura – ci spiega Francesca Bertoli Merelli, responsabile provinciale di Coldiretti Donne Impresa. – Un’occasione imperdibile avere Santa Lucia qui tra noi e vedere bambini e bambine sorridenti e felici”. Ai piccoli sono stati donati sacchetti di biscotti e molti di loro hanno approfittato del magico incontro per fare una foto con Santa Lucia e consegnarle le lettere con richieste e desideri da esaudire.

All’evento ha partecipato anche Roberto Gallizioli, direttore di Coldiretti Piacenza: “Sono tante le iniziative organizzate per le festività natalizie – le sue parole – tutte con al centro la promozione dei valori contadini e delle tradizioni di questo meraviglioso territorio”.