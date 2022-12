Agli ultraottantenni di Gragnano gli auguri inviati dai bambini delle scuole

In questi giorni postini volontari di tutte le età stanno recapitando i biglietti di auguri confezionati dalle bambine e dai bambini delle elementari per gli oltre trecento ultraoottantenni di Gragnano.

Quest’anno infatti, proseguendo un progetto incentrato sul tema del “Dono”, avviato lo scorso anno e finalizzato a creare relazioni tra generazioni lontane, i bambini delle elementari hanno espresso il desiderio di fare auguri personalizzati a chi è molto più anziano di loro.

Lo scorso anno i rapporti erano stati attivati con un gruppo più ristretto di “nonni”: quelli frequentanti il Centro Diurno San Michele e un gruppetto raggiunti da remoto. Sono state tante le domande poste dai bambini ai loro nuovi amici, riguardo la scuola, le feste, i regali dei loro tempi. Curiosità che gli anziani gragnanesi hanno soddisfatto con piacere.

“Come spesso accade tra bambini e anziani scattano delle intese particolari, quasi che in queste così lontane fasi della vita emergano capacità di relazione che sembrano perdersi nella vita adulta. Sono davvero commoventi la spontaneità dei piccoli e il divertimento dei vecchietti” commenta il sindaco Patrizia Calza. “Vogliamo ringraziare il personale docente che sempre collabora con grande competenza alle varie iniziative che vogliono far sentire protagonisti della comunità locale i giovani a partire dai più piccoli” conclude l’assessore Marco Caviati.

Già in questi primi giorni il recapito di queste letterine ha creato un po’ di scompiglio e qualche anziano ha telefonato in Comune per avere maggiori ragguagli su questi “misteriosi” bigliettini ritrovati nella cassetta della posta. “Chissà che nelle prossime settimane non arrivi anche qualche letterina in risposta” si chiedono divertiti gli amministratori.