La stazione di Piacenza è stata teatro ancora una volta di un’aggressione. All’alba di oggi un capotreno che stava prendendo servizio è stato aggredito da un uomo semi-nudo che gridava frasi sconnesse e che lo anche colpito in testa con un pugno, prima che la vittima riuscisse a fuggire e a chiamare la polizia.

Sul posto sono giunte due pattuglie, che lo hanno portato in questura per accertamenti.

Alla luce di questo ennesimo episodio, si alza una nuova denuncia della segreteria regionale del sindacato Slm-Fast/Confsal Emilia Romagna: “Nonostante il cambio di governo, le buone intenzioni e qualche intervento mirato, le stazioni e i treni (soprattutto regionali) continuano ad essere territorio anarchico. Nella sola ultima settimana, e solo tra Piacenza e Fidenza, si sono registrati episodi gravi con ricadute su utenti”.

Il riferimento è quanto accaduto questa mattina, ma anche lunedì scorso alla stazione di Fidenza (malmenato un ferroviere fuori che stava difendendo una ragazza molestata da un gruppo di ragazzi) e martedì notte a Piacenza, quando un convoglio per Parma è stato a lungo bloccato da un uomo che infastidiva passeggeri e personale.

“A parte le buone intenzioni e le azioni mitigatrici – commenta il sindacato – treni e stazioni permangono quotidianamente terra di conquista dello “scappato di casa di turno”, soprattutto nelle fasce serali/notturne e del primo mattino, quando i posti Polfer sono impresenziati, altre forze dell’ordine sono impegnate altrove e non c’è presidio. Nonostante le richieste agli organi di governo territoriali, alle forze politiche e ai datori di lavoro delle imprese ferroviarie di azioni tese a ridurre il rischio alla fonte, di azioni dissuasive e repressive non si ha traccia nemmeno embrionale. Proviamo da mesi a sensibilizzare sul tema prima che si palesi con fatti irreparabili, ma con scarso successo. Per questo, ma non solo, per l’8 e 9 gennaio 2023 ribadiamo lo sciopero di 24 del personale equipaggi di Trenitalia e Tper”.

