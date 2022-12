I tarli minacciano il Tondo di Botticelli. Intervento urgente a Palazzo Farnese

Allarme rosso per il Tondo di Botticelli. I tarli si stanno mangiando la cornice e mettono a rischio il dipinto. Urge un intervento di disinfestazione che il Comune ha disposto in questi giorni con l’affidamento a “restauratori qualificati”.

E’ la ditta Restauro di Arianna Rastelli e Roberta Ferrari ad aver avuto dal Comune l’incarico – dietro compenso di 1.829 euro (Iva inclusa) – di “provvedere urgentemente” alla messa in sicurezza di uno dei simboli artistici di Piacenza, la “Madonna adorante il bambino con San Giovannino”, conosciuta come “Il tondo di Botticelli”, realizzato tra il 1475 e il 1480 dal pittore rinascimentale fiorentino e conservata ai Musei Civici di Palazzo Farnese di cui è la più conosciuta e prestigiosa opera in esposizione.

I dettagli nell’articolo di Gustavo Roccella sul quotidiano Libertà