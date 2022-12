“Mostra del presepe”: all’oratorio di Podenzano 50 opere in esposizione

A Podenzano è stata inaugurata la settima edizione della “Mostra del Presepe”, iniziativa promossa dal Gruppo Presepisti Podenzano, dalla Parrocchia, dal Comune e con la collaborazione delle associazioni locali.

Sono una cinquantina i presepi che quest’anno sono esposti nel salone dell’oratorio parrocchiale “Giuseppino Scotti” fino a domenica 8 gennaio 2023.

10Presepi popolari, realizzati da artisti presepisti ed appassionati, tutti particolarmente curati in ogni dettaglio, dai personaggi al colore. Si celebra così anche quest’anno il Natale della famiglia che il presepio esalta. Una mostra che ogni anno porta artisti ed opere nuove. Tra le opere in mostra si potranno ammirare 14 presepi di artisti presepisti di Annicco, in provincia di Cremona, disposti su altrettante isole al centro del salone dell’oratorio. Diversi i presepisti piacentini ed anche podenzanesi.

La mostra è aperta tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19 e al mattino dalle 10 alle 12 dal giovedì alla domenica.