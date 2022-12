Piacenza Coraggiosa, mozione per ridurre il traffico a Roncaglia

Risolvere il problema del traffico pesante a Roncaglia. E’ la richiesta avanzata in una mozione dal gruppo Piacenza Coraggiosa al Comune di Piacenza.

“La situazione viabilistica e la salute dei cittadini – si legge nella nota – sono gravemente compromessi dallo sviluppo del polo logistico e dagli ulteriori insediamenti produttivi, che stringono la frazione in una morsa soffocante di traffico ed emissioni nocive.

L’auspicata bretella stradale, che potrebbe aggirare la frazione immettendosi nella strada provinciale per Cortemaggiore, richiederebbe tempi di realizzazione non certo brevi.

D’altra parte, un divieto di passaggio per i mezzi pesanti – sul quale il Consiglio Comunale si è già espresso favorevolmente – è opzione di cui, allo stato, non se ne conosce la fattibilità, né i tempi di attuazione.

La soluzione proposta da Piacenza Coraggiosa, nel solco della concretezza e della rapidità di intervento, è il coinvolgimento da parte dell’amministrazione comunale di tutti gli operatori della logistica piacentina, al fine di ottenere il loro impegno, nell’ambito di meccanismi compensativi ed eventualmente offrendo loro la gratuità del pedaggio, ad evitare l’utilizzo del casello di Caorso, immettendosi in autostrada esclusivamente dal casello di Piacenza Sud e viceversa”.

