Infortunio in un cantiere a Le Mose, giovane operaio ferito. E’ in gravi condizioni

Grave infortunio questa mattina a Le Mose. In un cantiere edile, un operaio 22enne è stato trovato a terra dai colleghi con una ferita alla testa. Subito sono stati chiamati i soccorritori ma a causa della nebbia l’elicottero del 118 non è potuto partire. L’operaio gravemente ferito è stato trasportato all’ospedale di Piacenza in ambulanza. Accertamenti sono in corso da parte della polizia.

