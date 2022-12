Asl, riaprono i punti distribuzione farmaci di Castel San Giovanni e Bobbio

Dicembre porta due importanti novità per la distribuzione diretta dei farmaci, sempre più capillare sul territorio. Da questa settimana riaprono, con presenza di farmacisti, i punti di erogazione a Castel San Giovanni e Bobbio, che sono stati chiusi per fronteggiare l’emergenza pandemica.

L’obiettivo è quello di favorire i cittadini e fornire servizi di prossimità.

– All’ospedale di Castel San Giovanni il punto di distribuzione è attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 a partire da ieri, 12 dicembre.

– All’ospedale di Bobbio il servizio parte dal 14 dicembre con cadenza settimanale: tutti i mercoledì dalle 9 alle 13.

“Si tratta – sottolinea Giuseppe Magistrali, direttore del distretto di Ponente – di segnali incoraggianti di ritorno a una normalità nel fornire servizi molto importanti per i cittadini che, unitamente alle molte progettualità avviate nei nostri Distretti, avevano subito modifiche e ridimensionamenti”.

Oltre ai punti descritti, i cittadini che devono iniziare o continuare la terapia prescritta dal medico dell’ospedale o dell’ambulatorio, hanno la possibilità di rivolgersi a:

– distribuzione diretta ospedale di Piacenza, nucleo antico, via Taverna 49: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16

– sede Ausl, piazzale Milano 2 a Piacenza: da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

– ospedale di Fiorenzuola, via Roma: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

– Casa della Salute e della Comunità di Bettola, via De Amicis, 1/A. Negli ambulatori di Oncologia e di Diabetologia è possibile seguire terapie orali per le cure.

Chiusure durante le festività

L’Asl fa presente che il 30 dicembre la distribuzione diretta di Piacenza ospedale e piazzale Milano, Fiorenzuola e Castel San Giovanni sarà chiusa.

Il 2 gennaio sarà invece sospeso il servizio all’ospedale di Piacenza, mentre saranno regolarmente aperte le sedi di piazzale Milano, Fiorenzuola e Castel San Giovanni

Si ricorda inoltre che è ancora attivo il servizio di consegna di farmaci a domicilio. È possibile richiedere i farmaci tramite mail [email protected] o chiamando il numero 0523.302217 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. Alla richiesta va allegata la propria prescrizione medica, oltre che l’indicazione di un recapito telefonico e l’indirizzo di consegna.