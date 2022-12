Bambina di 11 anni non rientra a casa, forse si Ã¨ persa. Ricerche in corso

Bambina undicenne esce da scuola e svanisce nel nulla; la mamma molto allarmata ha cominciato a scrivere messaggi di aiuto attraverso WhatsApp. E’ accaduto oggi, martedì 13 dicembre. La bambina ha lasciato scuola intorno alle 13. L’ultima volta è stata vista in via Stradella.

Indossa un giubbotto verde scuro, stivali neri, pantaloni neri e zaino arcobaleno; pare abbia perso il bus per casa e con molta probabilità ha preso il 16 o il 17, forse sbagliando linea. Se qualcuno l’avesse notata è invitato a chiamare subito il 113.

Le ricerche della polizia si stano estendendo dal centro città alla stazione ferroviaria fino all’hinterland della città dove la bambina abita.

