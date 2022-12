Castel San Giovanni: in arrivo nuove tecnologie per le strisce pedonali

Gli attraversamenti pedonali di viale Amendola saranno meglio segnalati. Lo annuncia il sindaco, Lucia Fontana, in seguito alle polemiche sollevatesi dopo che tre persone nel giro di nemmeno un mese sono stati investite sulle strisce pedonali (o nelle immediate vicinanze).

“Per gli attraversamenti pedonali inaugureremo a breve nuove tecnologie su viale Amendola che potranno essere un banco di prova anche per altre zone della città” annuncia Fontana che respinge le critiche relativa al fatto che Castello sarebbe una città buia e quindi meno sicura.

“Ritengo al contrario che le aree residenziali risultino più illuminate, grazie all’intervento di sostituzione delle luci al led realizzato qualche anno fa. Intervento che peraltro ha permesso di ottenere l’efficientamento energetico, il risparmio e la sostenibilità ambientale che ci vengono richieste ora più che mai. Per il centro storico – aggiunge Fontana – è possibile che risulti una percezione di minor luminosità e su questo valuteremo”.

