Con il flessibile tagliano la chiusura del rimorchio del tir. Scoperti: ladri in fuga

Tentato furto nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre ai danno di un tir parcheggiato nella zona di via Tirotti. Una banda di cinque persone incappucciate, arrivate a bordo di due auto, ha cercato di aprire il portellone posteriore del camion, carico di telefonini e televisori, tagliando i meccanismi di chiusura con un flessibile.

Scoperti da una pattuglia di Ivri Sicuritalia i ladri si sono dati alla fuga in auto. Inseguiti fino all’autostrada sono riusciti a far perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. L’autista del camion stava dormendo e non si è accorto di nulla. A seguito di un controllo è stato appurato che non è stato rubato nulla.