Gli emigrati piacentini dicono addio a Renzo Losi: “Cittadino del mondo”

E’ sempre stato un punto di riferimento, non solo per gli emigrati piacentini, ma per tutti gli italiani emigrati a Londra. Lorenzo Losi (che tutti affettuosamente chiamavano Renzo) si è spento sabato all’età di 78 anni. Morfassino, era nato il 30 gennaio del 1944. Era legato alla sua terra d’origine, ma anche cittadino del mondo. Lascia la moglie Angela e i due figli Luca e Stefano.

Professore d’italiano, è stato per decenni impegnato nelle Acli, ricoprendo anche ruoli nazionali in Gran Bretagna per la Associazione cristiana di lavoratori italiani. Il suo costante impegno nel patronato ha fatto sì che diventasse un punto di riferimento insostituibile per gli italiani emigrati nella capitale britannica: Losi li aiutava nelle pratiche burocratiche ma anche nella direzione di vita, consigliando e accompagnando, con grande umanità.

E’ stato il fondatore della prima associazione di piacentini a Londra, negli anni ’60. E’ stato lui ad ideare, vent’anni fa, l’unione delle varie associazioni piacentine londinesi nel sodalizio Piacenza Insieme presieduto dall’amico Mauro Ongeri.

L’articolo di Donata Meneghelli su Libertà in edicola.