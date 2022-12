Gli studenti di Podenzano giurati al “Premio Strega ragazze e ragazzi”

Dieci studenti (in maggioranza studentesse) delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Podenzano hanno partecipato a Roma alla cerimonia di premiazione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi (categoria 11+) che ha visto vincitore lo scrittore Francesco D’Adamo con il libro “Giuditta e l’orecchio del diavolo”.

La loro partecipazione non è stata casuale, ma programmata in quanto erano parte della giuria che ha selezionato i libri migliori ed il vincitore. Sin dallo scorso anno hanno intrapreso questo percorso con i loro docenti. Insieme ai loro compagni di classe hanno letto i tantissimi libri in concorso, li hanno analizzati, si sono confrontati. Il gruppo dei giurati, poi, insieme ad altri giovani provenienti da tutta Italia, hanno votato i loro preferiti ed il 7 dicembre sono arrivati a Roma, accompagnati dalle docenti e dalla dirigente dell’istituto comprensivo “Parini”, Giorgia Antaldi, per la proclamazione del vincitore.

“Momento commovente”, dicono i ragazzi, perché lo scrittore ha dedicato il suo premio a Saman, la ragazza pakistana uccisa dalla sua famiglia, che stava leggendo proprio un romanzo di D’Adamo che racconta la storia di due ragazze pakistane che lottano per i loro diritti. I giovani studenti podenzanesi, l’8 dicembre, hanno potuto visitare anche la capitale e vedere Papa Francesco in piazza San Pietro per la celebrazione dell’Immacolata.

