“Salviamo la sanità pubblica”, medici e sanitari piacentini a Roma per il diritto alla salute

I sindacati dei medici si sono riuniti in Camera del Lavoro, nella sala Guido Rossa, a Piacenza per discutere della manifestazione “Salviamo la sanità pubblica”, in programma giovedì 15 dicembre in Piazza del Popolo a Roma. Alla riunione hanno preso parte Giovanni Bologna (Anaoo), Demostene Marifoglu (Aaroi, sindacato anestesisti), Mino Lanca (Fp Cgil medici di Piacenza), spiegando le ragioni per cui medici, veterinari e dirigenti sanitari piacentini aderiranno alla manifestazione prevista il 15 dicembre.

Assunzioni, tagli alla sanità pubblica e qualità delle cure sono i temi al centro della manifestazione. Come ha spiegato Marifoglu “i tagli per la spesa costringeranno i cittadini a rivolgersi al settore privato o a spostarsi, come stiamo già vedendo: dal sud verso il nord e dal nord verso l’estero, con la speranza di avere servizi migliori”.

“In questi anni molti professionisti sono andati in pensione – ha continuato Bologna – mancano le figure per sostituirli. I pochi nuovi medici, talvolta attirati all’estero da migliori condizioni lavorative, non hanno visto un adeguamento salariale negli ultimi governi.”

Nell’incontro è emerso che la riduzione dei fondi per il SSN (Servizio Sanitario Nazionale), attuati da ogni governo succedutosi negli ultimi anni, avrà pesanti ripercussioni sui cittadini, privandoli di un diritto fondamentale, sancito nella nostra Costituzione.