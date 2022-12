Santa Lucia ha portato la neve nel Piacentino. Primi fiocchi anche in città

Primi fiocchi bianchi anche a Piacenza. Il giorno di Santa Lucia ha portato una spolverata di neve ma la precipitazione è stata piuttosto debole. Un paio i centimetri di coltre bianca accumulati in pianura mentre nella fascia collinare si registra qualche centimetro in più. La nevicata ha interessato tutte le vallate.

La temperatura resterà attorno allo zero e un’altra precipitazione potrebbe arrivare nella notte tra giovedì e venerdì – lo fa sapere Vittorio Marzio di Meteovalnure.it – ma, proprio nelle ore successive è previsto un innalzamento della temperatura che potrebbe tramutare la neve in pioggia. La situazione è in costante evoluzione.