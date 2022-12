Contromano in tangenziale: conducente multato, rischia revoca della patente

Si immette a forte velocità, contromano, sulla Tangenziale Sud di Piacenza. Viene “inseguito” e bloccato dalla polizia locale. Il fatto è avvenuto intorno alle 10.30 di lunedì 12 dicembre: mentre gli agenti stavano segnalando la presenza di un autocarro fermo perché in avaria, hanno visto un’auto che, superate altre vetture, si è immessa contromano sulla tangenziale, in direzione stadio. Gli agenti si sono affiancati dall’altro lato dello spartitraffico – percorrendo quindi la corsia corretta, nella direzione consentita – all’auto in contromano, che stava proseguendo la sua corsa a forte velocità.

Nonostante ripetute segnalazioni acustiche e luminose, la vettura contromano, guidata da un sessantottenne residente nella provincia di Reggio Emilia, ha percorso circa due chilometri, rischiando di causare diversi incidenti con vetture e autocarri che sono fortunatamente riusciti ad evitarla schivando l’impatto. La corsa dell’automobilista si è conclusa con l’ingresso in un’area di servizio, dove l’uomo è stato raggiunto dagli agenti. Il sessantottenne, che rischia la revoca della patente, sarà sanzionato con una multa che oscilla tra i 2mila e 8mila euro. Per la vettura è scattato il fermo amministrativo di tre mesi.