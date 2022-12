Dopo 4 ore e mezza di parrucchiere vuole gettare la fidanzata dal ponte: assolto

Dopo 4 ore e mezza dal parrucchiere con la fidanzata, appena conosciuta su Facebook, l’avrebbe fatta salire in auto, fermandosi sul ponte che collega Castelvetro a Cremona e minacciando di buttarla nel Po. Un trentenne romeno è stato assolto per questo fatto in tribunale a Piacenza. L’accusa per lui era quella di stalking. L’imputato si era sempre dichiarato innocente. Nell’ultima udienza il giudice Alessandro Rago, su richiesta dell’avvocato difensore Anna Barbieri, ha riqualificato il reato di stalking derubricandolo a quello di minacce. Dal momento che la ragazza aveva ritirato la querela nei confronti del trentenne prima dell’inizio del procedimento, il giudice ha assolto per non doversi procedere per reato estinto.

In una precedente udienza era stata chiamata a deporre la ragazza, anche lei trentenne di origini romene. La donna aveva deposto davanti al giudice e al pm Antonio Rubino. Rispondendo alle domande del pm aveva raccontato: “Avevo conosciuto quel giovane sul social network, abbiamo così iniziato a scambiarci messaggi. Mi era subito parso una persona molto tranquilla e dopo qualche tempo abbiamo deciso di uscire e di vederci. Lui mi ha anche presentato ai suoi famigliari”.

