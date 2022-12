“Il mio Tommy ucciso da una leucemia”: dalla tragedia nasce un progetto benefico

Si chiama “Il sorriso di Tommy” il progetto benefico promosso da Nicoletta Lazzarini in memoria del suo bimbo di 15 mesi stroncato da una grave leucemia linfoblastica acuta. Un anno di dolore, speranza e calvario quello vissuto dalla giovane mamma, 41enne residente nel Lodigiano, impiegata in un’agenzia di viaggi, che adesso sta portando avanti diverse iniziative per raccogliere fondi a favore delle cure palliative in età pediatrica. A Tommy era stata diagnosticata la malattia nel 2018 all’ospedale di Piacenza: era stato dunque trasferito in cura al San Matteo di Pavia. “Purtroppo le nostre speranze sono state vane. Quando si ammala un figlio – spiega Nicoletta – si ammala tutta la famiglia”. I dettagli nel servizio del Tgl qui sopra a cura di Thomas Trenchi.

