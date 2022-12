Mondiali, Consolato Marocco invita al “comportamento responsabile”

Sale l’attesa per la semifinale dei Mondiali tra Francia e Marocco. La gara è in programma questa sera alle 20 (ora italiana) in Qatar. Il Consolato Generale del Regno del Marocco a Bologna – in una nota – “invita la comunità marocchina ad un comportamento di responsabilità prima, durante e dopo la partita, di rimanere fedeli allo spirito di sportività e al rispetto dell’ordine pubblico e di mantenere l’esemplare senso civico dimostrato in occasione delle precedenti partite. 1l Consolato Generale del Regno del Marocco a Bologna invita la comunità marocchine ad evitare ogni tentativo di provocazione che potrebbe perturbare la convivenza ideale tra la comunità marocchina e la società italiana”.

La gara è definita dal Consolato un “evento importantissimo nella storia del

calcio marocchino e anche del calcio arabo e africano”.

Il Comune di Piacenza in un’ordinanza ha imposto in alcune zone della città il divieto di asporto di cibi e bevande in contenitori di vetro dalle 12 di oggi alle 7 di domani.