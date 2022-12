Suore scalabriniane, suor Milva Caro passa il testimone a suor Giuliana Bosini

Da anni è il volto sorridente delle suore Scalabriniane di Piacenza. Suor Milva Caro, superiora provinciale delle missionarie scalabriniane, passa il testimone: da domani, 15 dicembre, infatti a subentrarle nel mandato sarà suor Giuliana Bosini. L’annuncio è arrivato con una mail della stessa suor Milva: “Con gioia vi comunico che dal 15 dicembre subentra al mio mandato di superiora provinciale suor Giuliana Bosini – si legge nella nota – ringrazio tutti per la bella collaborazione avuta in questi ultimi anni. Il Signore ve ne dia merito e il Santo Scalabrini possa intercedere per tutti. Sono certa che anche con la nostra nuova superiora provinciale suor Giuliana questa bella esperienza continuerà”.

Le Suore Missionarie Scalabriniane della Provincia San Giuseppe Europa hanno infatti celebrato il 21esimo Capitolo Provinciale durante il quale è stato eletto un nuovo Governo Provinciale così composto: suor Giuliana Bosini è la superiora provinciale, suor Eleia Scariot è prima consigliera, suor Janete Santos Ribeiro, suor Etra Modica e suor Stella Jonh Joseph.

