Doni alla Pediatria dagli atleti piacentini con l’associazione Bottigelli

“Mi auguro che il Piacenza Calcio possa uscire da questo brutto momento il prima possibile”. Con i sentimenti non si scherza, e da buon ex giocatore biancorosso Daniele Cacia ha espresso perfettamente il pensiero di tanti tifosi che stanno purtroppo vedendo ancora una squadra in difficoltà. Poche parole ma sentite, arrivate dall’attuale vicepresidente dell’associazione William Bottigelli in ospedale, in occasione della tradizionale visita ai bambini del reparto di pediatria. L’associazione piacentina, insieme a giocatori e rappresentanti di Piacenza Calcio, Gas Sales Volley, Assigeco e Bakery Basket, Rugby Lyons, Piacenza Baseball e Circolo Scherma Pettorelli, ha portato come ogni anno giocattoli, regali e un sorriso ai piccoli che passeranno le feste natalizie in ospedale.

“Come tutti gli anni lo sport piacentino, in collaborazione con l’associazione William Bottigelli, viene in questo ospedale per portare un po’ di gioia a chi sta peggio di noi – ha infatti detto Cacia – in questo momento cerchiamo di regalare loro un sorriso”.

Tante le iniziative organizzate dalla Bottigelli anche in questo 2022, sempre a scolpo benefico per chi ha bisogno di un sostegno, un impegno che dura da anni e che riprenderà presto con l’inizio del nuovo anno. “Per fortuna non è l’ultima iniziativa – ha aggiunto Cacia – ne abbiamo fatte tante anche quest’anno e che tutti hanno potuto vedere, ne organizzeremo di sicuro altre il prossimo anno, ci sono sempre tante realtà alle quali si può dare una mano e noi valutiamo dove poter intervenire ed essere il più efficaci possibili. Ci sono tante persone che lavorano per questa associazione e presto decideremo chi aiutare”. Fine 2022, è tempo di riflessioni sullo sport locale. Da ex uomo di campo, Cacia ha però voluto soffermarsi sul momento nero del suo Piace: “Lo sport piacentino ha dimostrato grande attaccamento al territorio anche quest’anno. In questo momento però mi viene in mente una cosa che fa piuttosto male alla città, ossia vedere il Piacenza Calcio così in basso, e l’augurio che posso fare è che riesca a tirarsi fuori al più presto da questa brutta situazione di classifica”.