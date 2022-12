Due pedoni investiti in pochi minuti in città. Trasportati in ospedale

Due incidenti si sono registrati nel tardo pomeriggio a Piacenza. Intorno alle 17 un pedone è stato investito in via Diete di Roncaglia da un’auto. La persona ferita è stata trasportata in ospedale in condizioni serie.

Mezz’ora dopo una donna è stata travolta da un’auto in via Farnesiana. Anche in questo caso è stata condotta da un’ambulanza in ospedale e le condizioni sono serie.

