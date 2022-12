Metronotte Vigilanza, 36mila interventi nel 2022. In strada 15 pattuglie in più

Quindici pattuglie in più rispetto allo scorso anno, un numero complessivo di circa 420 dipendenti e un’attività commerciale che negli ultimi dodici mesi ha replicato in copia carbone il boom del 2021, con 40 aziende che ogni mese si sono affidate per la propria sicurezza a Metronotte Vigilanza.

L’azienda, il cui presidente è Pietro Ercini, ha presentato il resoconto annuale della propria attività, che partendo dal nostro territorio si è estesa con il tempo nel Lodigiano, nel Pavese e da poco anche a Parma. Sono state evidenziate anche alcune criticità del nostro territorio.

“Né isola felice né luogo insicuro”, così Giampaolo Zilocchi, socio fondatore di Metronotte Vigilanza e titolare di licenza pubblica sicurezza, definisce la realtà piacentina, che risulta essere la prima in Italia per quanto riguarda le rapine in abitazione. “Non lo si dice per provocare allarme – spiega – bensì per fare comprendere l’importanza della nostra attività”. Zilocchi definisce il 2022 di Metronotte Vigilanza “un anno di crescita” e porta in dote alcuni numeri: “Sono stati gestiti più di 85mila eventi, sfociati in 36mila interventi da parte delle nostre pattuglie. Ogni giorno abbiamo più di 100 obiettivi sui quali siamo chiamati a intervenire”.

A fronte di oltre 2mila colloqui, come in tanti settori anche nella vigilanza c’è difficoltà nel reperire il personale, che si divide in guardie armate e in operatori fiduciari. “Molto del lavoro svolto a Piacenza – continua Zilocchi – è legato alla sicurezza dell’area logistica”. Detto che già si guarda al prossimo come a un anno di ulteriore crescita – nei primi due mesi del 2023 sono previste 47 assunzioni e sono attese 10 nuove vetture già ordinate, che si aggiungeranno a un parco auto cresciuto del 18% nel 2022 – Metronotte Vigilanza è attiva anche nel sociale, sostenendo 55 realtà sportive, culturali e di volontariato del territorio.