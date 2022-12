Molte richieste al bando per il bibliotecario di Bobbio. Ma è solo per under 40

Sono in tanti a sognare una vita in mezzo ai libri, e di poterlo fare per lavoro. Lo dimostra la partecipazione al bando per la ricerca del nuovo bibliotecario comunale a Bobbio: almeno una quindicina di richieste è già sul tavolo in attesa della chiusura del bando dell’Unione. Questo nonostante il bando presupponesse una curiosità, che era stata annunciata in consiglio comunale e ha fatto discutere in paese: il limite dei 40 anni. “Discriminatorio e limitante”, secondo alcuni (tanto che non si esclude la possibilità di ricorsi), ma secondo altri garanzia invece di stabilità, perché l’incarico non venga trattato come un prepensionamento in valle.

Il servizio su Libertà in edicola e su App di Elisa Malacalza