Raineri Marcora si allea con Slow Food per valorizzare i prodotti del territorio

L’Istituto Alberghiero Raineri Marcori sancisce l’alleanza con Slow Food, diventando il primo istituto della regione ad aderire al progetto “Alleanza dei cuochi”.

La dirigente scolastica, Teresa Andena, ha spiegato come l’iniziativa sia importante per valorizzare e difendere i prodotti locali, sottolineando la grande biodiversità che la nostra Penisola può vantare. Il progetto, ha continuato Andena, coinvolge le classi più “alte”, inserendo i ragazzi in un percorso educativo che li porterà fino al mondo del lavoro.

Come ha detto Monica Fornasari, di Slow Food Piacenza, l’alleanza ha lo scopo di far conoscere e difendere i principi cari a Slow Food, come la tutela della biodiversità e la promozione del territorio e dei suoi prodotti.

Parlando agli studenti, Fornasari si è soffermata sulla figura del cuoco, visto come tramite tra i produttori e consumatori, in grado di riportare l’attenzione alle eccellenze del nostro territorio come la pera lauro (Nobile).