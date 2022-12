Regalo di Natale alla fattoria sociale di Rio Torto, in arrivo un trattore

A Rio Torto è stato recapitato un nuovo trattore che serve i ragazzi impegnati nella fattoria sociale guidata da Gigi e Yuri Fiori. Il mezzo è il dono di Natale che è stato reso possibile grazie alla generosità di un gruppo di donatori. Tutti insieme hanno fatto la loro parte per rendere possibile l’acquisto del nuovo mezzo “che ci consente – hanno precisato Gigi e Yuri Fiori – di far fare meno fatica ai nostri ragazzi”. Attualmente a Rio Torto ospitiamo, tramite due percorsi di tirocinio e un progetto nato in collaborazione con Ausl, sono ospigtati nove ragazzi diversamente abili che vengono impegnati in attività di agricoltura sociale. Ognuno dei ragazzi contribuisce in base alle proprie specificità, preferenze e abilità. IL nuovo trattore dà loro un valido aiuto.