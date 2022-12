San Giorgio in festa per i bambini: dolci, albero di Natale e mostra di fotografie

Ogni anno l’associazione genitori di San Giorgio, insieme ai bambini del paese, addobba l’albero vicino al plesso scolastico. Le tradizioni si rispettano e nei giorni scorsi un gruppo di volontari, capitanato dalla presidente di A.Ge Mariachiara Fervari, si è trovato sotto l’albero decorandolo con luci e con gli addobbi preparati in classe dai piccoli sangiorgini.

“Nelle scorse settimane – spiega Fervari – abbiamo distribuito nelle classi delle scuole elementari e nelle materne del territorio degli oggetti da colorare, una volta preparati siamo andati a riprenderli per utilizzarli come addobbi”. In questi giorni inoltre, Age in sinergia con la Pro loco di San Giorgio hanno distribuito pacchettini di biscotti preparati dalla cooperativa Assofa a tutti i bambini del territorio del drago.

I momenti di serenità non finiscono qui, infatti sabato si terrà la festa di natale organizzata da A.Ge, impreziosita dai canti degli alunni delle scuole materne e dalla distribuzione di cioccolata calda. “Ci saranno anche tante soprese per i bambini e per le famiglie, vi aspettiamo ” l’invito di Mariachiara Fervari.

Nella giornata di domenica invece il circolo Reflex and Company – che riunisce decine di appassionati di fotografia – presenterà, nel castello di San Giorgio la mostra dal titolo “Con gli occhi dei bambini…” perchè quando gli occhi dei bambini incontrano quelli del fotografo nasce una magia traccontata attraverso foto e disegni. La mostra sarà aperta al pubblico dalle 16.00 alle 19.00.