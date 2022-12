Amano Market: il mercatino delle autoproduzioni compie 11 anni e festeggia in piazza

Dopo il successo dello scorso fine settimana, torna “Amano Market”. Il mercatino delle autoproduzioni che quest’anno taglia il traguardo della undicesima edizione approda sotto i portici di palazzo Gotico, a Piacenza, domenica 18 dicembre. Dalle 10 alle 19 una trentina di bancarelle sarà allestita in centro storico: a estendere l’offerta per i piacentini ci sarà anche un laboratorio di giochi della tradizione antica e popolare dagli zero ai cento anni a cura di Energia Ludica.

“Siamo contenti di poter tornare a proporre Amano Market come ai tempi pre-Covid facendo due edizioni nelle location “storiche” dell’iniziativa – spiega l’organizzatrice Daria Castignola – iniziativa che da una decina d’anni promuove il fenomeno del “nuovo artigianato” rappresentato da giovani che riscoprono le antiche tecniche artigiane. Undici anni fa, quando siamo partiti, non si sapeva quanto sarebbe durata: oggi possiamo dire che è un fenomeno che ha saputo resistere al tempo”.