A San Giorgio attimi di paura per un bimbo di cinque anni che si è ustionato un piede con acqua bollente. E’ accaduto nel pomeriggio del 16 dicembre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e il piccolo è stato portato in ambulanza all’ospedale di Piacenza con ustioni di secondo grado. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà