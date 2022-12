Processo per usura, 86enne sotto accusa: “Prestava denaro con tassi del 113%”

Pensionato piacentino ottantaseienne sottoposto ad amministrazione di sostegno era ieri in tribunale per rispondere del reato di usura. Come spiegato dal perito Fabrizio Maiocchi nominato dalla procura, l’anziano avrebbe preteso per prestiti concessi fino al 113 percento, quando per la Banca d’Italia i tassi per il denaro dato in prestito non doveva arrivare al 20 percento.

L’imputato si è dichiarato innocente, parte lesa un cinquantenne piacentino. Il primo era difeso dall’avvocato Vittorio Benussi, il secondo dall’avvocato Alida Liardo. La vicenda che risale ad una dozzina di anni fa appare un po’ intricata. Il cinquantenne piacentino infatti era finito lui imputato in un altro procedimento per essersi fatto prestare diverse decine di migliaia di euro dall’ottuagenario, senza averle restituite ed era stato condannato a risarcire con una somma di circa 14mila euro. Nel corso di quel processo la procura trasmise gli atti per il reato di usura a carico dell’ottuagenario e ieri l’udienza si è svolta davanti al collegio giudicante presieduto da Stefano Brusati e dal pm Matteo Centini.